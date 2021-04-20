Оренбург, , 07:07 — REGNUM В Оренбургской области по 3 мая продлен антиковидный режим. Губернатор Денис Паслер внёс соответствующее изменение в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе.

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По-прежнему под запретом остаются работа ночных клубов, кальянных и магазинов, предлагающих напитки на розлив. В силе остаются требования масочного режима в людных местах.

Напомним, в Оренбуржье с весны 2020 года действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. С улучшением эпидобстановки в режим вносят послабления.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 566 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 682 оренбуржца. Жертвами заболевания стали 803 человека.

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