Лондон, , 07:07 — REGNUM Некоторые «враждебные страны» и преступные группировки используют социальные сети для воздействия на жителей Великобритании, заявил 19 апреля глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По словам Маккаллума, целями недоброжелателей за последние пять лет стали более 10 тысяч британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и ключевых отраслях, а воздействие на них осуществляется «в промышленных масштабах».

«Создавая поддельные профили и выдавая себя за безобидных пользователей, они («враждебные государства») пытались украсть данные и информацию по вопросам национальной безопасности», — отмечает телеканал.

Маккаллум не стал называть страны из числа «враждебных», однако, отметили в Sky News, к таковым необходимо относить Китай и Россию.

Добавим, на Западе не раз обвиняли Россию в кибератаках или в распространении фейковой информации в социальных сетях. Однако никаких доказательств в подтверждение обвинений там не предоставляли. В России, в свою очередь, отвергали все подобные обвинения.

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