Бразилиа, , 07:05 — REGNUM Пост президента бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras официально занял бывший министр обороны Бразилии Жоаким Силва и Луна, 19 апреля сообщили в пресс-службе организации.

Сразу после этого объявления акции корпорации выросли более чем на 5%. О планах назначить экс-министра на указанный пост в феврале заявил президент Бразилии Жаир Болсноару.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Petrobras сократила объемы ежесуточно добываемой нефти с 500 тысяч баррелей до 200 тысяч баррелей.

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