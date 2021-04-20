Москва, , 06:53 — REGNUM Верховный суд РФ 27 мая 2021 года рассмотрит иск иностранной фармацевтической компании к правительству России. GILEAD PHARMASSET LLS обжалует распоряжение правительства РФ от 31 декабря 2020 года за номером 3718-р, которым российскому АО «Фармасинтез» было разрешено использовать изобретения, охраняемые евразийскими патентами. Один из трёх патентов принадлежит компании-истцу. В основе спора лежит право использования патентов на такой препарат как «Ремдесивер», используемый при лечении пациентов с COVID-19, передаёт ИА REGNUM.

Иск от иностранной компании поступил в Верховный суд России еще 1 апреля 2021 года, а 6 апреля его принял судья Кириллов. В карточке дела уточняется, что судебная коллегия по административным делам 27 мая рассмотрит иск GILEAD PHARMASSET LLS об оспаривании распоряжения правительства РФ от 31.12.2020 года №3718-р о разрешении использования изобретения без согласия патентообладателей.

В упомянутом распоряжении уточняется, что разрешение выдается без согласия патентообладателей «в целях обеспечения населения» на один год. Этим же документом Минпромторгу РФ поручили в течение трёх месяцев предоставить в правительство сведения о выплате «Фармасинтезом» соразмерной компенсации патентообладателям.

Препарат является противовирусным средством. Он фигурирует в протоколах Минздрава РФ при лечении пациентов с COVID-19.