Токио, , 06:48 — REGNUM Япония призывает к освобождению своего гражданина, журналиста Юки Китазуми, арестованного силовиками Мьянмы, передает телеканал NHK.

По его данным, в ночь на 18 апреля квартиру журналиста в Янгоне окружили около 50 силовиков, затем Китазуми был арестован. Ему предъявили обвинения в распространении дезинформации, по законам Мьянмы ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет. При этом в полиции подчеркнули, что журналисту не нанесли никаких травм.

Отмечается, что посольство Японии в Мьянме пыталось встретиться с задержанным журналистом, однако пока им это не удалось. В связи с произошедшем японские власти требуют освободить своего гражданина.