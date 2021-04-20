Сеул, , 06:44 — REGNUM Министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Квон Док Чхоль заявил о планах до конца апреля привить от COVID-19 не менее трёх млн граждан, а до конца июня — не менее 12 млн. Об этом 20 апреля он рассказал на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По словам главы минздрава, эта цель была поставлена правительством и она должна быть достигнута, «несмотря на трудности с поставками вакцин, которые отмечаются сейчас во всём мире». Для обеспечения требуемого результата, в стране к концу апреля будут работать уже 264 центра вакцинации.

Квон Док Чхоль также выразил обеспокоенность ростом среднего числа новых случаев заражения, что, по его мнению, свидетельствует о недостаточном соблюдении карантинных требований населением страны.

За два месяца проведения в Южной Корее кампании вакцинации, прививки от COVID-19 сделали примерно 1,517 млн человек (2,92% населения). Обе дозы вакцины получили 60,5 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 549 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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