Пекин, , 06:41 — REGNUM Инвестиции Китая в девелопмент недвижимости выросли на 25,6% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

По сравнению с уровнем 2019 года инвестиции в недвижимость выросли на 15,9% в годовом исчислении, а средний рост в первом квартале 2020 и 2021 годов составил 7,6%. Инвестиции в жилые здания выросли на 28,8% в годовом исчислении.

Продажи коммерческого жилья выросли на 63,8% в годовом исчислении до 360,07 млн кв. метров. В стоимостном выражении продажи коммерческого жилья подскочили на 88,5%

В марте в Китае продолжался в целом стабильный период на рынке жилья, а цены на жилье в 70 крупных городах демонстрировали умеренный рост в месячном исчислении.

Цены на новое жилье в четырех городах первого уровня — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу — выросли на 0,4% в месячном исчислении в марте по сравнению с 0,5% роста в феврале.