Москва, , 06:38 — REGNUM Расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба на втором этапе может подорожать на 40 млрд рублей, сообщил на брифинге председатель совета директоров компании «РЖД Строй» Андрей Макаров, ссылаясь на расчёты Минстроя и Главгосэкспертизы.

Он отметил, что удорожание проекта с нынешних 720 млрд до 760 млрд рублей может произойти вследствие роста цен на металл в России. За несколько месяцев средняя цена на него выросла на 30%, по цветным металлам — ещё выше.

«Нельзя допустить галопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так колоссальная — 720 млрд рублей», — сказал Макаров.

Напомним, второй этап модернизации Восточного полигона предполагает увеличение пропускной мощности железных дорог на Дальний Восток со 144 млн до 180 млн тонн в год. Расширение БАМа и Транссиба обеспечит экспорт грузов через дальневосточные порты России.

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