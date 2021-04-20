Абакан, , 06:37 — REGNUM За последние сутки в Хакасии выявлено 17 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в правительстве республики.

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Всего с начала пандемии в Хакасии подтверждено 22 155 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки выздоровели шесть человек, за всё время коронавирус победили 21 389 жителей республики (96,5% от числа выявленных носителей).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Хакасии было подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом.

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