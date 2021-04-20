Хабаровск, , 06:41 — REGNUM Самолёт рейсом из Южно-Сахалинска в Хабаровск, не смог приземлиться в аэропорту из-за сильного штормового ветра, пишет ТАСС.

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Изначально экипаж принял решение лететь во Владивосток, но как позже стало известно, борт вернулся в Южно-Сахалинск.

Отметим, регионы Дальнего Востока вот уже несколько дней находятся во власти стихии — сильный ветер валит деревья, рекламные конструкции. Штормовой ветер несёт разрушения в Приморье, Хабаровске, Якутии, на Колыме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области из-за штормового ветра, метели и снега с дождём на 20 апреля в пяти районах объявили действие экстренного предупреждения о вероятности чрезвычайной ситуации.