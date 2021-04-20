Салехард, , 06:28 — REGNUM Член Совета Федерации от Ямала Елена Зленко заработала за 2020 год 6 324 724.76 рублей. Об этом говорится на сайте Совфеда.

По сравнению с 2019 годом сенатор немного потеряла в деньгах. Она имеет в собственности два автомобиля. Также у неё есть два гаража, участок земли, жилой дом и 1/3 квартиры, площадь которой составляет 317.70 кв. метров.

Другой сенатор от Ямала, Григорий Ледков, получил доход в размере 5 895 590.35 рублей. У его супруги вышло 1 230 425.44. Член СФ владеет двумя автомобилями, снегоходом, прицепом, жилым домом и небольшими долями в двух квартирах.