Москва, , 06:22 — REGNUM В руководстве платёжной компании QIWI допускают возможность дальнейших ограничений работы после проверок Центробанка России, хотя считают риск отзыва лицензии крайне низким. Об этом 20 апреля сообщает РБК со ссылкой на материалы компании.

В финансовом отчёте для инвесторов компания предупредила, что новые санкции регулятора могут быть введены в случае нарушения установленных правил. Представитель QIWI напомнил, что банк устранил ранее выявленные нарушения и сегодня может осуществлять платежи в адрес ряда иностранных магазинов. Применения крайних мер в будущем оператор не ожидает.

«Риск отзыва лицензии у Киви Банка мы оцениваем как крайне низкий», — отметил собеседник телеканала.

Напомним, в конце 2020 года ЦБ России оштрафовал Киви Банк, выдав предписание, по которому вводился запрет на проведение большинство видов платежей в адрес иностранных магазинов сроком на шесть месяцев.

Читайте также: ЦБ России зафиксировал рекордный объём переводов в СНГ с 2018 года