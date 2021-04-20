Сингапур, , 06:23 — REGNUM Власти Сингапура намерены начать использовать в аэропорту и на крупных мероприятиях новые аппараты для проведения дыхательных экспресс-тестов на коронавирус. Об этом 20 апреля сообщает газета The Straits Times.

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Речь идёт о приборе TracieX, который при клинических испытаниях показал точность результатов около 95%, что приближается к достоверности ПЦР-тестов. Отмечается, что результат может быть получен через две минуты, а стоимость одного теста составляет порядка $20.

По информации издания, TracieX в тестовом режиме уже работают в аэропорту Чанги и национальном центре инфекционных заболеваний. Запуск приборов в массовое производство намечен в июне. В первые месяцы планируется выпуск около 200 тыс. в месяц тестов для этих приборов. В дальнейшем их планируется довести до двух млн в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия и Сингапур могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинации от COVID-19, позволяющие возобновить между странами свободный туристический обмен.

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