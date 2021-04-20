Нью-Дели, , 06:20 — REGNUM Выдачу разрешений на проведение церемоний бракосочетания приостановили в индийском городе Индаур в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, заявил глава региона Маниш Сингх в ходе пресс-конференции.

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«Разрешения на проведения свадеб не будут выдаваться в связи с риском распространения COVID-19. Людей просим перенести свадьбы и оставаться дома до 30 апреля», — заявил он.

По мнению Сингха, эта мера должна снизить число занятых больничных коек в медучреждениях города. Он добавил, что в настоящее время больницы перегружены пациентами с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире достигла максимума с начала пандемии. При этом мировой рекорд по числу выявленных пациентов за сутки в одной стране принадлежит Индии.