Благовещенск, , 06:19 — REGNUM Арбитраж Амурской области признал обоснованным банкротный иск к золотодобывающей компании — ООО «Золото добывающее предприятие «Амур». В отношении ответчика ввели первый этап — наблюдение. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Наблюдение введено сроком до 2 сентября 2021 года. Временным управляющим утвердили Наталью Казанцеву — члена Ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» с выплатой ей фиксированного денежного вознаграждения — 30 тыс. рублей в месяц.

В реестр третьей очереди кредиторов внесли долг в размере 1,186 млн рублей.

Напомним, иск о несостоятельности был подан в феврале 2021 года Ольгой Лушпей. В качестве долга заявлена сумму более 1,1 млн рублей. Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, в основе которого лежал договор 2018 года.