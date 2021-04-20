Ханты-Мансийск, , 06:14 — REGNUM Член Совета Федерации от Югры Юрий Важенин заработал в 2020 году 51 548 506.73 рублей. Сведения о доходах размещены на сайте верхней палаты Федерального собрания РФ.

Из недвижимости у него есть гараж, квартира, четыре участка земли, а также жилой дом. Кроме того, он имеет автомобиль, два прицепа и снегоболотоход. По сравнению с 2019 годом у него стало больше денег (было 45 672 498.11), а из имущества добавились автомобиль и участок земли.

Коллега Важенина Эдуард Исаков заработал во много раз меньше, всего 5 631 160.44 рубля. Его супруга получила за год 775 150.72. Сенатор владеет мотоциклом, а также двумя жилыми домами и тремя участками земли. По сравнению с 2019 годом у него стало больше денег.