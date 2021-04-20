Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В Новосибирской области прививки от коронавируса начали ставить участникам предстоящего Парада Победы. Вакцинацию военнослужащих организует Министерство обороны РФ, отметили в правительстве региона.

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«Остальных участников Парада Победы: сотрудников МВД, ГУФСИН, МЧС, Росгвардии — более 1500 человек — прививают медицинские организации министерства здравоохранения Новосибирской области. Несовершеннолетние участники накануне парада пройдут обязательное исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — уточнили в областной администрации.

По официальным данным, на территории региона развернуто 84 пункта вакцинопрофилактики — во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах. Также вакцинацию проводят 52 мобильные бригады.