Порт-Морсби, , 06:12 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее за прошедшие сутки выявили 153 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба правительства островного государства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 9952. Также за минувшие сутки в республике умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Папуа — Новой Гвинее скончался 91 человек.

Отмечается, что Папуа — Новая Гвинея получила партию вакцины AstraZeneca против коронавирусной инфекции 13 апреля. В первую поставку вошло 132 тыс. доз препарата. Всего страна получит до 588 тыс. доз вакцины против COVID-19.