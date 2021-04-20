Пекин, , 06:12 — REGNUM Инвестиции в основной капитал Китая (FAI) выросли на 25,6% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

По данным бюро, за первые три месяца объем инвестиций составил 9,6 трлн юаней (около $1,47 трлн). Двузначный рост был обусловлен низкой базой сравнения в начале прошлого года, когда COVID-19 парализовал экономическую деятельность в Китае. По сравнению с уровнем 2019 года рост FAI составил 6%.

Инвестиции государственного сектора выросли на 25,3% в период с января по март, в то время как инвестиции частного сектора выросли на 26%.В месячном исчислении FAI вырос на 1,51% в марте.