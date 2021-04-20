Чанша, Китай, , 06:09 — REGNUM Центральная китайская провинция Хунань за первый квартал 2021 года значительно увеличила объем внешней торговли, отчасти благодаря низкой базе в начале 2020 года из-за COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Объем внешней торговли в провинции с января по март текущего года достиг 115,12 млрд юаней ($17,6 млрд), что на 42,7% больше, чем в прошлом году. Стоимость экспорта выросла на 54% в годовом исчислении до 75,8 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 25% в годовом исчислении до 39,32 млрд юаней.

Бурно развивающийся трансграничный бизнес электронной коммерции способствовал сильному росту, а объем экспорта в этом секторе вырос на 237,9% в годовом исчислении до 4,64 млрд юаней, говорится в заявлении таможни.

За этот период объем торговли провинции с ее основными торговыми партнерами — странами АСЕАН, США и ЕС увеличился на 43,1%, 162,5% и 44% соответственно.

Общий объем торговли Хунаня за первые три месяца прошлого года достиг 83,6 миллиарда юаней, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.