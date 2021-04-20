Женева, Швейцария, , 06:06 — REGNUM Рекомендацию странам не требовать документы о вакцинации от коронавируса при пересечении границы выпустил 19 апреля комитет Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учётом ограниченных, но растущих свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса», — говорится в опубликованном документе.

В организации отметили также, что сегодня в мире наблюдается «неравенство в глобальном распределении вакцин».

Читайте также: У ВОЗ нет достаточных данных о том, что вакцины снижают передачу COVID-19

Ранее в ВОЗ приняли решение продлить режим ЧС из-за распространения коронавируса ещё на три месяца. В организации отметили, что пандемия остаётся чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с COVID-19