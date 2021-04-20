Хабаровск, , 06:19 — REGNUM В 2021 году более 15 тыс. жителей Хабаровского края в 36 населённых пунктах получат доступ к современным услугам связи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональном правительства.

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«Мы развиваем охват мобильной связи. Сейчас этими услугами могут воспользоваться 99,9% населения края. Так, мобильный интернет четвертого поколения (4G) в 2020 году появился в 19 отдалённых населённых пунктах края, где проживает 14 тысяч человек. 200 населенных пунктов края имеют проводной доступ к интернету. К этим услугам доступ обеспечен более чем для одного миллиона человек», — пояснили в правительстве.

В 2022 году планируется подключить 25 населённых пунктов с численностью населения 8 тыс. человек.

Продолжается реализация проекта по покрытию услугами мобильной связи трассы Лидога — Ванино.

Как сообщало ИА REGNUM, Киргизия занимает второе место среди 230 стран во всемирном рейтинге стоимости мобильного интернета.