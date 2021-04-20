Пекин, , 06:00 — REGNUM Управляющий Народным банком Китая И Ган заявил, что китайский Центрбанк примет ряд мер для улучшения своей поддержки «зеленого финансирования», сообщает агентство Синьхуа.

По словам управляющего, банк планирует запустить инструментарий предоставления недорогих кредитов на цели сокращения выбросов углекислого газа, а также будет поддерживать «зеленое финансирование» с помощью целого ряда мер, начиная от коммерческих кредитных рейтингов, ставок страхования вкладов и заканчивая обеспечением операций на открытом рынке.

Международное сообщество формирует широкий консенсус по борьбе с изменением климата. Китай объявил о цели достижения пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

«Достижение этих целей требует всеобъемлющего экономического перехода, и зеленые финансы могут стать ускорителем этого процесса», — заявил И на семинаре высокого уровня по зеленым финансам и климатической политике, проведенном банком и Международным валютным фондом 16 апреля.

К концу 2020 года «зеленые кредиты» и «зеленые облигации» в Китае достигли $1,8 трлн и $125 млрд соответственно, заняв первое и второе место в мире. Было выпущено более 40 таких облигаций на общую сумму более $10 млрд.