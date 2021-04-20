Шэньчжэнь, Китай, , 05:55 — REGNUM Ведущий китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines запустил новый международный грузовой маршрут, связывающий южно-китайский Шэньчжэнь и филиппинскую столицу Манилу, сообщает агентство Синьхуа.

По данным SF Airlines, новый маршрут расширяет сеть авиакомпании до 79 пунктов назначения внутри страны и за рубежом. Ожидается, что этот маршрут обеспечит эффективное воздушное грузовое сообщение между Китаем и Филиппинами, в основном перевозя трансграничные товары электронной торговли и свежие сельскохозяйственные продукты.

Запущенный 15 апреля маршрут Шэньчжэнь — Манила будет включать четыре еженедельных рейса в две стороны с использованием грузового самолета Boeing 757−200 с еженедельной пропускной способностью воздушных грузовых перевозок более 220 тонн.

Штаб-квартира SF Airlines находится в Шэньчжэне и является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express. В настоящее время он эксплуатирует флот из 64 грузовых воздушных судов.