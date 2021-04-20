20 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Муж Татьяны Голиковой за 2020 год нарастил доходы почти в пять раз: с 51,5 до 269,9 млн рублей.

Анастасия Степанова, , 08:27 — REGNUM Декларационная кампания 2020 года показала, что самым богатым супругом среди правительственных и кремлёвских мужей и жён стал супруг вице-премьера России Татьяны Голиковой, который в ковидный год нарастил свои доходы с 51,5 до 269,9 млн рублей. ИА REGNUM выяснило, на чём в пандемию зарабатывал миллионы муж вице-премьера России — бывший министр промышленности и торговли России Виктор Христенко.

Больше золота Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Доход вице-премьера по социальным вопросам относительно 2019 года за год пандемии вырос до 40 384 281,47 рубля (с 14 861 438,4 рубля), то есть практически в три раза. При этом данных о продаже какого-либо актива в декларации Голиковой нет, но из состава имущества исчез земельный участок площадью 7500 кв. м, который был в декларации 2019 года. В собственности остались квартиры общей площадью 142,4 кв. м и машино-место.

Супружеская доля: об активах и связях

Остановимся подробнее на доходах супруга Голиковой — Виктора Христенко. Его доходы в тяжелый год пандемии, когда многие потеряли работу, а малый бизнес терпел убытки, выросли почти в пять раз: с 51 466 956,78 рубля по итогам 2019 года до 269 899 567,9 рубля — по итогам 2020 года.

Виктор Христенко Kremlin.ru

В активе Христенко на 2020 год были земельный участок площадью 16 703 кв. м против участка площадью 19 889 кв. м годом ранее, два жилых дома — на 991,4 кв. м и 336,8 кв. м, квартира площадью 218,6 кв. м и газопровод. Таким образом, в составе его имущества уменьшилась лишь площадь земельного участка.

По данным ЕГРЮЛ, ассоциация гольфа учреждена в октябре 2000 года, а президентом Виктор Христенко является с марта 2015 года. Учредители общественной организации — Андрей Солдатов, Сергей Шульгин (данные совпадают с данными главы «Федерации гольфа Москвы»), Александр Купцов, Анатолий Ковалев.

На сайте ассоциации уточняется, что советником президента организации является Стивен Дандас, который был чемпионом British Amateur 1993 года, бывшим тренером национальной сборной по гольфу Катара и России. Дандас также является гольф-директором в закрытом частном клубе «Пестово» в Подмосковье, в который входят поле для гольфа, клубный дом, ресторан, фитнес-центр и яхт-клуб. В качестве юрлица клуба указано ООО «Пестово гольф клуб». Данная компания учреждена в июне 2020 года. Её директор и учредитель — Максим Рябошапка. По адресу данного ООО также числится и АО «Яхт-клуб Пестово», учрежденный в январе 2006 года. Его с мая 2020 года возглавляет Борис Шумский.

Гольф

Шумский также является директором ООО «Спорт прожектс» (первоначально называлось «Отрада»), которое было учреждено в июне 2015 года и работает в сфере капиталовложений в уставные капиталы, венчурного инвестирования, в том числе посредством инвестиционных компаний. В фирме с уставным капиталом 10 млн рублей Виктору Христенко принадлежит доля в 0,03%. Основная же часть с июля 2020 года у кипрской фирмы «Пиэйч энд ари инвестментс лтд», конечные бенефициары которой неизвестны.

Из пояснительной записки к финансовому отчёту фирмы за 2020 год следует, что общим собранием 20 февраля 2020 года принято решение об увеличении уставного капитала «путём внесения в качестве дополнительных вкладов УК Дементьева А. В, Реуса А.Г. и принятия нового члена» — той самой кипрской фирмы.

Данные упомянутого в отчёте Дементьева А. В. также совпадают с данными Андрея Дементьева, которого «Ведомости» в одной из своих публикаций назвали давним соратником Виктора Христенко и Андрея Реуса. Оба в начале 2000-х годов работали в правительстве, когда вице-премьером был Христенко, а позднее были его заместителями в Министерстве промышленности и энергетики РФ.

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Возвращаясь к активам супруга Татьяны Голиковой, отметим, что у компании «Спорт прожектс» — доли сразу в трёх компаниях: 100% в ООО «Ресторан «Пестово», 78,18% в ООО «Грантехнолоджи» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, совладелец — Вадим Швецов, который является директором и владельцем ООО «Соллерс груп») и 100% в ООО «Скортэкс», которое является соучредителем ТСЖ «Гольф-апартаменты». В 2019 году был ликвидирован конно-спортивный клуб «Пестово», где единственным владельцем также была компания «Спорт прожектс».

Напрямую Виктору Христенко также принадлежат доли ещё в ряде компаний Москвы. Так, он — единственный владелец ООО «СТК», которое создано в апреле 2017 года. Директор — Александр Котеленец. Фирма работает в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Котеленец, помимо этого, директор ещё одного актива Христенко — ООО «Лайфинвест», учрежденного в 2017 году для предоставления финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению). У «Лайфинвеста» есть 1% в ООО «Резортсинвест», которое также создано в 2017 году для управления головными офисами. Основным владельцем с августа 2020 года числится комбинированный ЗПИФ «Стратегические прямые инвестиции» (пайщики неизвестны). Управляющим фонда в ЕГРЮЛ числится ООО «УК «АЙ ПИТИ управление активами», ИНН которого совпадает с данными ООО «УК «Интеро инвест» Сергея Осташевича.

Финансирование

У «Резортсинвеста» есть доли в двух компаниях — «Медана» (покупка и продажа земельных участков, уставный капитал — 32,5 млн рублей) и «Терус» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Совладельцем «Меданы», созданной в 2006 году, являются ООО «Магин» кипрской фирмы «Минта холдинг лимитед» и ООО «Фининвест», которое с апреля 2021 года в собственности ЗПИФ «Стратегические прямые инвестиции». Управляющим ЗПИФа уже числится другое юрлицо — ООО «УК К2 Групп» Антона Пака.

Совладельцы у «Теруса» те же, что и у «Меданы». При этом само ООО «Терус» — владелец ООО «Форест Хиллс Гольф и СПА Резорт», созданного в 2019 году в Подмосковье. На сайте «СПА-резорта» уточняется, что это — новый загородный проект гольф-курорта открытого типа, а члены гольф-клуба «Пестово» автоматически становятся членами клуба «Форест Хиллс».

Замыкает список активов Виктора Христенко ООО «Гольфэстейт», учрежденное в мае 2017 года для предоставления финансовых услуг. В 2019 году компания выступила учредителем АНО «Международный центр гольф туризма».