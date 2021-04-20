Улан-Удэ, , 05:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 888. Об этом утром 20 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 633 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 824 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 349 больных. На амбулаторном лечении находятся 276 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 439 (+51) человек.

В реанимации остаются 62 пациента в тяжёлом состоянии (39 — старше 65 лет). В том числе 26 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (16 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 62,3% — из 560 перепрофилированных коек занято 349.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за сутки зарегистрировали 30 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев меньше, накануне.

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