Новосибирск, , 05:47 — REGNUM В Новосибирской области марте 2021 года цены производителей промышленных товаров по сравнению с февралём выросли в среднем на 0,7%, по сравнению с декабрём 2020 года - на 4,1%. Такие данные привёл Новосибирскстат.

«В добыче полезных ископаемых было отмечено повышение цен на 1,8%, в обрабатывающих производствах — на 0,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха тарифы выросли в среднем на 0,9%. В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы не изменились», — уточнил региональный орган статистики.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области в марте 2021года наблюдалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с февралем на2,2%.

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