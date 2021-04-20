Южно-Сахалинск, , 05:38 — REGNUM На Сахалине после третьего подряд землетрясения в Тымовском районе студентов политехнического центра №2 перевели на дистанционное обучение.

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Очередное землетрясение произошло в Тымовском районе 19 апреля в 19:19. Сейсмособытие зарегистрировано в 6 км юго-западнее посёлка Тымовское с магнитудой 2,9 на глубине 8 км. Его ощутили жители Тымовского.

Специалисты проводят осмотр зданий и сооружений на предмет повреждений. Обследуется и здание политехнического центра №2, в связи с этим было принято решение перевести студентов на дистанционное обучение, пишет со ссылкой на минобразования региона РИА «Сахалин-Курилы». На удалёнке студенты пробудут до пятницы, 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Тымовском районе после произошедших 18 апреля землетрясений специалисты обследуют здания и сооружения, в некоторых из них выявлены трещины.