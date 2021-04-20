Миннеаполис, США, , 05:35 — REGNUM Пожар произошел в здании церкви Святого Сердца Иисуса в американском Миннеаполисе (штат Миннесота), где идут массовые беспорядки, сообщает портал Raws Alerts на своей странице в Twitter.

«Крупный пожар продолжает бушевать в церкви Святого Сердца Иисуса. По предварительным данным, в здании никого нет», — говорится в сообщении.

Причины возгорания пока не известны. В настоящее время расследованием инцидента занимается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля двое военнослужащих Нацгвардии США получили ранения в ходе перестрелки в Миннеаполисе. По предварительным данным, неизвестный обстрелял гвардейцев из окна автомобиля. Пострадавших госпитализировали.