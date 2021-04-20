Петропавловск-Камчатский, , 05:36 — REGNUM На Камчатке при попытке дачи взятки должностному лицу — сотруднику Пограничного управления ФСБ был задержан капитан рыболовецкого судна. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

«По версии следствия, 44-летний мужчина в апреле 2021 года… лично передал дознавателю отдела дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в виде денег в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на преступление капитан рыболовецкого судна пошёл, рассчитывая снизить наказание за совершённое им нарушение правил рыболовства в исключительной экономической зоне. В отношении него по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый помещён под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане задержан глава Цунтинского района Шамиль Магомедов, подозреваемый в причастности к получению взяток.

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