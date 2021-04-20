Москва, , 05:33 — REGNUM Игнорирующие необходимость прививаться от коронавирусной инфекции могут заболеть и столкнуться с необратимыми последствиями для здоровья, среди которых — потеря слуха. Об этом 19 апреля сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», — предупредил он.

Жемчугов добавил, что последствия остаются даже если COVID-19 был перенесён в лёгкой форме.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что эпидемиологическая обстановка в России по коронавирусной инфекции по-прежнему остаётся недостаточно стабильной — число ежедневно выявляемых носителей SARS-CoV-2 на протяжении месяца находится примерно на одном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор назвал «недостаточно стабильной» ситуацию с COVID-19 в РФ