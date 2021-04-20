Новосибирск, , 05:32 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2021 года наблюдалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с февралем на 2,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«В том числе на продукцию растениеводства — на 9,3%. На продукцию животноводства отмечен рост цен на 0,5%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что среди продукции растениеводства снизились цены на огурцы — на 34,3% и томаты - на 1,1%. При этом подорожали морковь на — 24,5% и картофель — на 13,6%.

Среди продукции животноводства цены подскочили на крупный рогатый скот — на 4,6% и яйца куриные — на 2,3%. Снизились цены на лошадей живых — на 1,9%.