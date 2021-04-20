Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:25 — REGNUM В Новокузнецке ушла в отставку заместитель мэра, руководитель администрации Куйбышевского района Анастасия Неподоба. Исполняющим обязанности назначен Сергей Моисеев, сообщили A42.RU в районной администрации.

Уточняется, что Неподоба работала в администрации Куйбышевского района с августа 2014 года, а в январе 2015 года стала руководителем территориального управления «Листвяги» администрации Куйбышевского района. Пост заместителя мэра на занимала с апреля 2020 года.

В администрации города отмечают, что отставка произошла «по собственному желанию».