Владивосток, , 05:33 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья обнародовали свои доходы за 2020 год — у многих финансовое состояние заметно улучшилось, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные декларации народных избранников.

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В топе самых богатых остались прежние состоятельные депутаты, а кто-то и увеличил свой доход. Все представители «Единой России».

Несмотря на снижение доходов, руководитель фракции партии «Единая Россия», гендиректор «Акватехнологии» Сергей Слепченко вновь возглавил список самых доходных депутатов. Он отчитался о доходе в 55 млн рублей, в 2019 году он заработал чуть более 86,3 млн рублей.

Владелец различных торговых площадей и бизнесов в Артёме, единоросс Игорь Шауфлер заработал 49,5 млн рублей (48 млн — в 2019 году).

Его однопартиец Александр Щербаков задекларировал 40,7 млн рублей дохода против 7,7 млн за 2019 год.

Джамбулат Текиев («Единая Россия») показал доход в 33 млн рублей (14,5 млн рублей годом ранее).

Президент ВГУЭС, совладелец ООО «Восточная верфь» единоросс Геннадий Лазарев отчитался о доходе в сумме 26 млн рублей (в 2019 — 17,4 млн рублей)

Единоросс Галуст Ахоян заработал за 2020 год 5,5 млн рублей, в 2019 году — 7,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Сахалинской областной думы отчитались о своих доходах за 2020 год. Самым богатым народным избранником стал заключенный в СИЗО Хабаровска Дмитрий Пашов.