Москва, , 05:24 — REGNUM Курорты России в 2020 году могут стать доступнее в связи с возможным снижением цен на авиабилеты на внутренних направлениях, пишут 20 апреля «Известия» со ссылкой на ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко.

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По его словам, снижение стоимости авиабилетов может произойти на фоне приобретения авиаперевозчиками более 90 самолетов. С учётом того, что границы со многими странами останутся закрытыми из-за коронавируса, авиакомпании могут пойти на избыточное увеличение провозной ёмкости в пределах России.

Решающим фактором, объяснил Крамаренко, станет отсутствие жилья на курортах.

«Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить. Тогда цены на авиабилеты упадут», — сказал эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в министерстве транспорта России с начала года фиксируют снижение цен на авиабилеты по некоторым внутренним направлениям.

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