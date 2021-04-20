Джакарта, , 05:23 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали второе за сутки землетрясение на территории Индонезии, сообщает индонезийского метеорологии и геофизики.

По его данным, магнитуда сейсмособытия составила 6,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах от острова Ниас. Глубина залегания очага составила 10 километров под морским дном. В агентстве отмечают, что потенциально землетрясение не способно вызвать цунами. Подземные толчки ощутили жители ряда населенных пунктов, однако сведений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 255 километрах от населенного пункта Синабан на глубине 10 километров. Информации о пострадавших не поступало.