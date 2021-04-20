Урумчи, Китай, , 05:17 — REGNUM Мусульмане в Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая соблюдают постный месяц Рамадан «нормально и свободно», заявили в воскресенье местные имамы, передает 19 апреля агентство Синьхуа.

В этом году Рамадан начался 13 апреля. Имам мечети Туанджи в городе Корла Йиминджан Керим помогал организовывать религиозные мероприятия и богослужения. Чтобы защитить прихожан от COVID-19, мечеть также применяла ежедневные дезинфекционные меры, чтобы гарантировать бесперебойную работу религиозной деятельности, сказал имам.

Имам Большой мечети Шэньси в городе Иньин Ма Джиронг, сказал, что во время Рамадана местные мусульмане практикуют религиозную деятельность в мечетях или своих собственных домах по собственной воле, и эти права защищены законом.

Имам мечети Рестджама в городе Аксу Мемет Эхет заявил, что во время Рамадана мусульмане разных этнических групп вольны решать, поститься или нет в зависимости от своих собственных обстоятельств.