Новосибирск, , 05:15 — REGNUM Из-за паводка на нескольких территориях Новосибирской области введён режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС РФ Виктор Орлов.

«В Новосибирске, Кольцово, а также Кочковском и Новосибирском районах действует повышенный режим из-за паводка», — цитирует «Сиб.фм» Орлова.

Виктор Орлов уточнил, что на территории региона на утро 19 апреля были затоплены 45 садовых участков, три дачных участка и две дороги.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Искитимском районе Новосибирской области из-за с поднятия воды в реке Ик закрыли автомобильное движение на дороге «Легостаево — Новососедово — Верх-Ики».

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