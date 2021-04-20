Пекин, , 05:13 — REGNUM Китай приступил ко второму этапу проекта защиты национальных языковых ресурсов, который направлен на продвижение стандартного письменного и разговорного китайского языка и защиту диалектов и языков национальных меньшинств, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

По данным Министерства образования КНР, к настоящему времени в проекте приняли участие более 350 колледжей, университетов и научно-исследовательских институтов, а также более 4500 специалистов.

Инициированный в 2015 году, проект является самым масштабным в области защиты языковых ресурсов во всем мире, говорится в сообщении министерства.

В нем были перечислены некоторые, в том числе 20-томное собрание классической китайскоязычной культуры. Первый этап проекта был завершен в 2019 году и охватил 34 провинциальных региона Китая.