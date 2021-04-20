Аль-Хасеке, , 05:12 — REGNUM Жители нескольких населённых пунктов, расположенных вдоль трассы М-4 на северо-востоке Сирии, впервые получили гуманитарную помощь от Российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), сообщил 19 апреля начальник группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрий Бредучев.

Продукты и товары первой необходимости доставили в сёла Алия, Телль-Умм-Урхава, Телль-Эфенди, Кашма-Зипкаи и Раго, где проживают этнические курды. Всего было передано больше тысячи продуктовых наборов.

«Особенность этой гуманитарной акции в том что мы заранее не оповещаем глав населенных пунктов, а проезжаем по этой трассе, останавливаемся и показываем радушие и теплоту Российской Федерации и убеждаемся в том, что действительно, эта гуманитарная помощь необходима и гуманитарная обстановка сложнее той, которую мы себе сами представляли», — сообщил начальник группы по формированию доставки гуманитарных грузов Дмитрий Бредучев.

Как сообщало ИА REGNUM трасса М-4 долгое время разделяла север Сирии на два лагеря, в одном из которых ситуацию контролировали террористы. Сегодня дорога соединяет торговые маршруты сразу трех провинций. В 2019 году российские военные образовали вдоль трассы безопасный коридор шириной 12 километров, а к 2021 году на ней было возобновлено безопасное движение гражданского транспорта.

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