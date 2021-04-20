Куньмин, Китай, , 05:09 — REGNUM Последние четыре энергоблока гидроэлектростанции «Удундэ», которая после завершения строительства станет четвертой по величине в Китае и седьмой по величине в мире, находятся на завершающей стадии сборки и должны быть полностью введены в эксплуатацию к 1 июля, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

С началом строительства в декабре 2015 года первая группа энергоблоков станции начала вырабатывать электроэнергию в июне 2020 года. Всего в настоящее время введено в эксплуатацию восемь энергоблоков. Общая установленная мощность станции составляет 10,2 млн кВт.

«Ключевые показатели эффективности достигли или превысили национальные стандарты с момента ввода энергоблоков в эксплуатацию», — сказал руководитель электростанции «Удундэ» Китайской корпорации «Три ущелья» Ван Цзиньтао.

Ван добавил, что по состоянию на полночь 18 апреля станция выработала 20,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что может заменить около 6,27млн тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа и сернистого газа примерно на 15,68 млн тонн и 53 тыс. тонн соответственно.

Станция, охватывающая реку Цзиньша в верховьях реки Янцзы, является крупным гидроэнергетическим проектом, способствующим качественному развитию экономического пояса реки Янцзы.