Новосибирск, , 05:08 — REGNUM В Искитимском районе Новосибирской области закрыли автомобильное движение на дороге «Легостаево — Новососедово — Верх-Ики». Ограничение проезда плановое и связано с поднятием воды в реке Ик, сообщило Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) региона.

По словам и.о. начальника ТУАД Константина Громенко, приказ о введении временного ограничения движения транспорта вступает в силу с 29 апреля, но из-за поднятия воды в реке Ик и подтопления дороги, проезд закрыли раньше.

«В Искитимском районе ведётся строительство моста через реку Ик. На это время оборудован временный объезд. Из-за подъёма воды в реке Ик произошло подтопление дорожного полотна временного объездного участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения, объездную дорогу перекрыли и разобрали. Как только паводок закончится, автомобильное движение на дороге восстановят», — уточнил Громенко.

Строительство моста планируют закончить к октябрю 2021 года.