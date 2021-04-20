Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Бывший американский вице-президент демократ Уолтер Мондейл, работавший в администрации 39-го президента США Джимми Картером, умер в возрасте 93 лет. Об этом 19 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на представителя семьи.

Он занимал указанный пост с 1977 по 1981 год. В 1984 году политик выдвигался на пост президента страны, но проиграл выборы представителю Республиканской партии Рональду Рейгану.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в США на 42-м году жизни скончался заболевший COVID-19 член Палаты представителей республиканец Люк Летлоу (штат Луизиана).

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