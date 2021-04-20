Пекин, 20 апреля 2021, 05:04 — REGNUM Более 600 китайских пожарных были мобилизованы, чтобы предотвратить распространение пастбищного пожара в Монголии на Китай, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.
Китайские пожарные пытаются сдержать перетекание пастбищного пожара в Монголии на аймак Шилин-Гол во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщили местные власти.
Пожар начался в Монголии 18 апреля. Китайские пожарные были направлены для предотвращения распространения огня по пограничной патрульной дорогу и противопожарную изоляционную полосу. Пламя было потушено.