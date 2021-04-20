Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости налаживать отношения с Россией, а не подталкивать её к более тесному взаимодействию с Китаем. Об этом он сказал 19 апреля в эфире телеканала Fox News.

«Быть в хороших отношениях с президентом (России Владимиром) Путиным — это отлично. Нам нужно вести дела с Россией. Мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю», — сказал Трамп.

По его словам, Россия и Китай сейчас вместе и «совместно набирают силу».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп сожалеет о принятых Россией ответных мерах на санкции США и оставляет за собой право ответить на них.

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