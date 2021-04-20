Пекин, , 05:00 — REGNUM Представитель материковой части Китая в понедельник отверг клевету, выдвинутую властями Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) в связи с осуждением ряда зачинщиков беспорядков в Гонконге, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан призвал ДПП прекратить свои политические манипуляции под маской демократии и прав человека, которые направлены на обеспечение «независимости» путем дестабилизации Гонконга.

В частности, он осудил клевету в адрес судебного приговора гонконгскому медиамагнату Джимми Лая, который получил 14 месяцев тюрьмы за участие в незаконных собраниях, направленных на дестабилизацию Гонконга.

Ма сказал, что усилия правительства Специального административного района Гонконг по привлечению виновных к ответственности являются законными и не допускают никакого вмешательства.