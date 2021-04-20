Париж, , 04:58 — REGNUM Европейские страны смогут получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не раньше конца 2021 года из-за сложных бюрократических процедур, заявил 19 апреля еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью французской газете Figaro.

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По его словам, главным условием поставки вакцины из России по-прежнему является её одобрение Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а там планируют изучить «российское досье в ближайшие недели».

«Важные данные по-прежнему отсутствуют, поэтому процесс оценки должен занять больше времени», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе одобрили вакцины производства Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако после возникших сложностей некоторые страны — члены ЕС разрешили использование на своей территории российской вакцины «Спутник V» в обход её одобрения ЕМА. В частности, так поступили Венгрия и Словакия.

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