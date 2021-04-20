Якутск, , 04:59 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев с 20 апреля ввёл дополнительные ограничительные меры по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Читайте также: В Якутии ужесточили ограничительные меры по коронавирусу

Так, введён запрет на проведение массовых конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате «онлайн». Количество участников в рабочие дни не должно превышать 50 человек.

Общепит, в том числе банкетные залы, с 20 апреля будут закрываться в ночное время — с 00:00 часов до 06:00 часов.

Количество зрителей в театрах, кинотеатрах, домах культуры и культурно-досуговых организациях сокращено до 50% от общего количества мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с усложнением санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу, власти Якутии приняли решение отменить массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня республики 27 апреля и 1 Мая.