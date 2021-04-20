Новосибирск, , 04:52 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего следственно-арестованного мужчины — по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, что накануне, 19 апреля, стало известно о том, что в Новосибирске при попытке побега из суда застрелили обвиняемого.

«По версии следствия, утром 19 апреля 2021 года следственно-арестованный при его конвоировании в Центральный районный суд города для участия в судебном заседании при рассмотрении вопроса о продлении ему срока содержания под стражей, находясь в кузове служебной автомашины УМВД России по Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского, повалил её на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все подлежащие доказыванию обстоятельства, расследование дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвиняемый во время разгрузки конвойного автомобиля удерживая сотрудника конвоя, требовал его отпустить. В результате один из сотрудников применил табельное оружие. Прибывшие на место медики констатировали смерть злоумышленника.