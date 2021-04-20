Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Соединённые Штаты удовлетворены подписанием соглашения по выходу из политического кризиса в Грузии, сообщил 19 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента ИА REGNUM на своей странице в Twitter.

«Этот знак доброй воли представляет собой важный прогресс для демократического развития Грузии. Выполнение будет так же важно», — написал он.

Прайс добавил, что в Вашингтоне будут стремиться «сделать так, чтобы это соглашение достигло своих целей».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что главные политические силы Грузии — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиционные партии страны — подписали соглашение, которое предполагает, что предполагает, что, если правящая партия наберёт на выборах в местные органы власти менее 43%, то в следующем году в республике пройдут досрочные выборы в парламент.

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